Weer 25 jaar geëist voor martelmoord op John Smidt uit Axel

DEN BOSCH - In hoger beroep is maandag bij het gerechtshof in Den Bosch een celstraf van 25 jaar geëist tegen J. van der Z. (38). Volgens justitie is de Axelaar schuldig aan het mishandelen, martelen en doden van zijn 86-jarige plaatsgenoot John Smidt in 2012.