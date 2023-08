‘We spreken tot ergernis van onze kinderen Zeeuws tegen elkaar’

De Haring­vliet­brug is weer open, maar het werk is nog niet gedaan

De Haringvlietbrug is weer open voor verkeer. De brug was sinds vrijdag 9 juni afgesloten vanwege werkzaamheden. Dat de brug weer open is, wil niet zeggen dat al het werk is afgerond. In september wordt de brug hoogstwaarschijnlijk nog meerdere keren afgesloten.