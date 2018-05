'We moeten het van tips hebben om papegaai terug te vinden'

Rock on the Kiosk heeft grote plannen voor jubileume­di­tie

20 mei PHILIPPINE - Terwijl de heren van de Belgische band Hyper aan het eind van de zaterdagmiddag hun eerste noten spelen, wordt het langzaamaan drukker rond de kiosk van Philippine. Ook bij de negende editie van Rock on the Kiosk en - op zondag - Talent on the Kiosk zet de organisatie weer in op talentvolle acts uit de regio. Een keuze die de bezoekers traditioneel goed doet smaken.