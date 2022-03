‘We moeten de paling een handje helpen’

Jonge palingen uitzetten, waarom doen jullie dat?

,,Zo houden we de palingstand op peil. De jonge paling die we uitzetten, komt uit Frankrijk. Die is een paar dagen geleden gevangen voor de kust, in de omgeving van de Golf van Biskaje. Vandaar ging de paling per truck naar Nederland, waar hij in Ouddorp, bij het Veerse Meer en in Friesland het water ingaat.”