Waylon vraagt tijdens albumpresentatie in Middelburg applaus voor Henny Vrienten

Duizenden nieuwe huizen in Zeeland bouwen lukt, maar dan moet wel alles mee zitten

Als Zeeland in sneltreinvaart duizenden nieuwe woningen per jaar wil bouwen, dan moet écht alles mee zitten. Inspraakprocedures moeten sneller, er moet voldoende én goedkope bouwgrond zijn én er moeten genoeg bouwvakkers zijn. Als dat allemaal is geregeld, dan lukt het om in acht jaar tijd 16.500 nieuwe huizen uit de grond te stampen.

21 oktober