Watersnoodmuseum: ‘We moeten ons realiseren dat we in kwetsbare delta wonen’

Het blijven herdenken van de Watersnoodramp is ‘buitengewoon belangrijk’ omdat Nederlanders zich moeten ‘blijven realiseren dat we in een kwetsbare delta wonen’. Dat zegt Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwerkerk. ,,Nu kunnen we de ramp ook nog herinneren met mensen die het daadwerkelijk hebben meegemaakt.”

Later op woensdag wordt ook in het museum de Watersnoodramp herdacht. Zeventig jaar geleden liepen grote delen van Zeeland en Zuid-Holland onder water toen dijken doorbraken als gevolg van een hevige storm en springtij. Sommige delen zijn nu ,,mooi toeristisch gebied, maar toen hebben zich daar verschrikkelijke verhalen voltrokken", aldus de directeur.

‘We moeten onszelf leren voorbereiden’

,,Vandaag de dag zijn we ook kwetsbaar”, zegt Louwerse. ,,Dat hebben we twee jaar geleden gezien met overstromingen in Limburg en blijkt ook uit rapporten. Overstromingen zijn van alle tijden, vorig jaar kwamen in Pakistan honderden mensen om het leven. Nu leven wij gelukkig in de best beschermde delta van de wereld, maar daar moeten we wel voor blijven knokken.”

Volgens Louwerse moeten we de verhalen van overlevenden van de Watersnoodramp ‘tot ons blijven nemen’ om bewust te worden van wat er gebeurd is. ,,Verhalen en filmpjes komen indringender binnen dan nota's en ambtelijke rapporten”, zegt Louwerse.

Hij hoopt dat de aandacht voor de herdenking van de ramp bijdraagt aan het ‘waterbewustzijn’ van Nederlanders. ,,In Nederland vertrouwen we op de overheid. Ik heb zelf de proef op de som genomen en aan vrijwilligers in het museum gevraagd of ze een noodpakket of bootje hebben. De antwoorden waren bedroevend. We moeten ons wel leren voorbereiden.”

Volledig scherm Kinderen van groep 8 van CBS Op Dreef uit Bruinisse hebben deze week 1836 plantjes gepland, voor elk slachtoffer van de ramp in '53 één. Dit deden ze voor het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. © Marieke Mandemaker

Mede daarom lanceert het museum woensdag een lespakket voor kinderen van groep 7 en 8 over de Watersnoodramp. ,,Eigenlijk is het vreemd dat het idee erover geboren moest worden, maar het is er gewoon niet. Nu hebben we het fundamenteel opgezet”, vertelt Louwerse.

Volledig scherm Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. © Sandra Schimmelpennink

,,Deel één van het pakket gaat over de verhalen uit 1953 en deel twee hoe waterbewust je bent.” Onder meer het Koninklijk Nederland Meteorologisch Instituut (KNMI) en waterkennisinstituut Deltares werkten mee aan het lespakket.

Sinds de publiciteit rondom de herdenking van de ramp is begonnen in januari noteerde het museum een verdubbeling in bezoekersaantallen, zegt Louwerse. Voor de pandemie bezochten zo'n 100.000 bezoekers het museum, vorig jaar waren dat er zo'n 78.000.

