Waterschap wil meer bomen in Zeeland: ‘We proberen er alles aan te doen, maar dat valt niet mee’

Locatie­voor­stel­ling over slavernij­ver­le­den in Middelburg

Sinds 2016 maakt Sites Of Memory jaarlijks een locatievoorstelling over verborgen verhalen uit de slavernij- en koloniale geschiedenis van Nederland. Returning The Gaze is de nieuwste productie die vijf keer zal worden opgevoerd op unieke locaties, de Kloostergangen en het Abdijplein in Middelburg.

15 november