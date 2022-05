Waterschap verklaart muskusrat de oorlog: ‘We dreigen de controle te verliezen’

Waterschap Scheldestromen heeft zijn handen nu al vol aan de muskusrat, maar lijkt in de strijd inmiddels aan de verliezende hand. Ondanks alle inzet is het aantal gevangen exemplaren de laatste twee jaar fors gestegen: van 2177 in 2019 tot 4936 vorig jaar. Vooral in gebieden in Zeeuws-Vlaanderen stijgen de aantallen snel.