Waterschap drukt forse belastingverhoging door: ‘We staan met onze rug tegen de muur’

Douane onder­schept twee partijen cocaïne in Vlissingen met straatwaar­de van bijna 100 miljoen

De Douane heeft vandaag tijdens een controle in de haven van Vlissingen twee containers met in totaal 1279 kilo cocaïne aangetroffen. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam zojuist bekendgemaakt.

14 december