Wateroverlast Sluiskil niet in handomdraai opgelost

SLUISKIL - De ernstige grondwateroverlast waarmee delen van Sluiskil kampen, zal niet in een handomdraai opgelost zijn. Een mix aan maatregelen is nodig, bleek woensdagavond op een informatiebijeenkomst in Sluiskil.

Ingenieursbureau Wareco presenteerde daar een onderzoek dat naar de wateroverlast is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Terneuzen, Rijkswaterstaat en Zeeland Seaports.

De grondwaterstand is op verschillende plekken hoog, te hoog, gaf Anne Wietse Boer van Wareco aan. Dé oorzaak is het Kanaal van Gent-Terneuzen waaruit water in de bodem van Sluiskil doorsijpelt.

Met langere damwanden langs het Kanaal is dat (deels) te verhelpen. Andere oplossingen die de overlast kunnen beperken, zijn diepe drainage direct achter de damwanden en de drainage in het dorp verbeteren.

Waterpeil

Of deze mix aan maatregelen uitgevoerd gaat worden, is aan de betrokken overheden. Zeeland Seaports is verantwoordelijk voor de oeverbekleding bij een groot deel van Sluiskil. Rijkswaterstaat beheert het waterpeil op het Kanaal. De gemeente Terneuzen is verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer in het dorp en voor de riolering. Met de voorgestelde maatregelen, vooral het verlengen van de damwanden, is veel geld gemoeid.

Boer van Wareco gaf ook nog aan dat huiseigenaren eveneens een verantwoordelijkheid hebben. Zij zijn juridisch gezien verantwoordelijk voor het waterdicht houden en/of maken van hun woning. Op de informatiebijeenkomst schoot dit verschillende insprekers in het verkeerde keelgat. ,,Alsof wij de oorzaak zijn van deze problemen'', zeiden zij.

Onderkoeld reageerde Boer dat aansprakelijkstellingen in dit soort kwesties vaak heel lastig zijn en weinig succesvol. Hij raadde aan in gesprek te gaan en blijven met de betrokken overheidsinstanties over oplossingen.