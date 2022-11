Water uit bouwput Antwerpse tunnel wordt gezuiverd voor lozing in de Schelde

,,Het bemalingswater wordt gezuiverd door een state-of-the-art zuiveringsinstallatie vooraleer het wordt geloosd in het oppervlaktewater”, zei de minister in antwoord op vragen uit het Vlaams Parlement. Overigens is de vergunning voor het lozen nog niet verleend.

Aan beide zijden van de grens is onrust ontstaan omdat de bouwer van de tunnel had gevraagd het bemalingswater ongezuiverd te mogen lozen. De milieuwinst zou niet opwegen tegen kosten om PFAS uit het water te halen. In de gemeenteraden van Reimerswaal, Hulst en Borsele klonk kritiek.

‘Nederland loopt achter ons aan’

Ze weersprak het beeld dat de aanpak van PFAS in Vlaanderen achterloopt. ,, Integendeel, Nederland loopt achter ons aan. Wij staan veel verder.” Het Zeeuws provinciebestuur had in een brief aan de Tweede Kamer eenzelfde geluid laten horen: ,,Het beeld ontstaat dat we in het aanpakken van PFAS-lozingen achter dreigen te gaan lopen op Vlaanderen”, aldus het provinciebestuur, dat kritiek uitte op de versnipperde aanpak in Nederland.