Wat weet jij nog van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week?

Met video Zeeuwse mutsen van Leny gaan de hele wereld over: ‘Ik brei voor iedereen die wat warmte kan gebruiken’

Leny Smits uit ‘s-Heer Abtskerke breit mutsen. Voor kindertehuizen in Polen of Portugal, voor Albanië of Oekraïne, of voor de Voedselbank in Zeeland. Voor iedereen die wel wat warmte kan gebruiken in deze koude, kille tijd.

30 november