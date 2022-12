Wat weet jij nog van 2022? Test je kennis en versla je vrienden in de PZC oudejaarsquiz

We zitten in de laatste dagen van 2022. Een jaar waarin oorlog uitbrak, de energieprijzen de pan uit rezen én corona nog steeds onderwerp van gesprek was. Je zou bijna vergeten dat er nog veel meer aan de hand was in Nederland. Ook in Zeeland gebeurden er dit jaar memorabele dingen.

Er werd feest gevierd in Zeeland, zoals bij de 15e editie van Concert at Sea en op Vestrock. Maar er waren ook zorgen, over PFAS en de vogelgriep bijvoorbeeld. Ook kreeg Zeeland wereldwijd media-aandacht, door een windhoos die over de provincie trok. Maar waar was dat nou ook al weer?

Wat weet jij nog van het nieuws uit 2022? Test je kennis van het nieuws van afgelopen jaar met onze eindejaarsquiz. Speel hem gerust tegen vrienden, zodat je op kan scheppen over jouw kennis na afloop.

Liever eerst nog even je geheugen opfrissen? Scroll dan eerst nog even verder... Je wil natuurlijk wel een goede score behalen. En tijd om tussendoor te googlen, krijg je niet.

Even het geheugen opfrissen...

Als we kijken naar de verhalen die op onze website het vaakst werden gelezen, valt in eerste instantie op dat daar veel nieuws in staat over minder leuke zaken. Het nieuws over Dave de K., die Dean ontvoerde vinden we meerdere keren terug in de lijst. Ook de verslaggeving rondom de dood van Tim van der Steen (15) en de daaropvolgende rechtszaken waarin de twee boers (van 15 en 16), die verdacht worden van moord, werden veel gelezen op de website.

Er waren ook mooie momenten. Zoals een Zeeuwse ketting die schitterde om de nek van koningin Máxima. Wielrenster Shirin van Anrooij kwam in het nieuws omdat ze een reeks knappe prestaties neerzette. Een bekende band nam afscheid bij Concert at Sea en optredens op Vestrock. Een wereldkampioenschap in Vlissingen (maar van welke sport?), en een online-supermarkt die in niet één, maar twee Zeeuwse steden actief is. Een 4-jarige jongen die dé held van Walcheren werd (maar waarom?) en kleverige troep die aanspoelde op de stranden langs de Noordzee.

En dan was er ook nog iets met een dier dat opdook bij Neeltje Jans en een huis van een BN’er dat te koop staat aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Maar daar gaan we niet te veel over verklappen, want dat komt allemaal terug in de quiz...

Wat weet jij nog van 2022?