Wat Veere niet wil, dreigt toch te gebeuren: minicampings die gebruikmaken van ‘fout’ in de regels

Auto op zijn kop in de sloot bij Zierikzee; eigenaar had auto pas een week

Een 21-jarige automobilist uit Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt nadat hij met zijn auto op zijn kop in een sloot naast de Rijksweg (N59) in Zierikzee terecht kwam. De eigenaar had de auto pas een week. Hij was mogelijk onder invloed van alcohol of drugs.