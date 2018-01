Wat gebeurt er toch allemaal aan het eind van de A58?

Hij is niet te missen: tussen de zandhopen staat nog één boom overeind. ,,Dat is de ‘buizerdboom’”, zegt Versloot. ,,In de boom is tijdens het flora- en faunaonderzoek een buizerdnest ontdekt. De boom moet blijven staan tot aangetoond is dat de buizerd zich er komend voorjaar niet gaat nestelen. In de omgeving zijn kunstnesten opgehangen, in de hoop dat de buizerd daar gaat nestelen.”



Mocht de buizerd toch onderdak zoeken in de boom, dan moet hij blijven staan. Vlak voor de zomer dreigde de boom al even om te vallen: een houten schot zorgt nu voor stevigheid. Versloot: ,,Als de buizerd zich in de boom nestelt, dan hebben we een probleem, omdat de boom dan wel erg dicht op het asfalt komt te staan. Maar: de plannen zouden er niet door stil komen te liggen. Het is lastig, maar we hebben de natuur te respecteren.”



De afgelopen maanden zijn op het terrein flink wat bomen en struiken weggehaald. Versloot laat weten dat dezelfde hoeveelheid groen terugkomt in het gebied. ,,Het wordt geen kaal industrieterrein.”