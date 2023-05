Warm zingen voor het Zomers BuitenRondje: ‘Iedereen kan meedoen. In de Adriaanskerk klinkt álles mooi’

Het koor begint op 17 mei met repetities. ,,Het is hartstikke leuk om op 2 september leuke dingen te doen, maar het is nóg leuker als mensen, die daar zin in hebben, samen repeteren voorafgaand aan die dag. En zich in de aanloop verdiepen in de tijd dat alles hier nog om vlas draaide", zegt kartrekker Ellen Bentlage.