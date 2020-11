Wapens, drugs en 73000 euro gevonden bij drie Zeeuwse tieners

50 Plus hekelt tekort aan openbare toiletten: ‘Welkom in Zeeland, land in zee en water in de broek’

6 november MIDDELBURG - ‘Welkom in Zeeland. Land in zee en water in de broek.’ Met die alternatieve slogan vestigde Statenlid George Lernout (50 Plus) vrijdag de aandacht op een tekort aan openbare toiletten in Zeeland.