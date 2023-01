Wachten op Europees verbod niet nodig, Zeeland kan schippers die de lucht vergiftigen eerder al aanpakken

Schijnwer­pers op leerlingen drumschool: ‘Zo mooi om die jonge gasten te zien stralen’

De rubriek ‘De Agenda’ gaat over mensen achter evenementen. Deze keer over Mario Willaert, slagwerkdocent te Heikant. Iedereen is komende zaterdag welkom om te zien hoe de leerlingen van zijn drumschool Passion4Drums hun trommels en bekkens een deskundig pak slaag geven in gemeenschapscentrum Malpertuus in Clinge.

16:48