Waarom Bløf even niet zo blij was met de krant en vier andere memorabele momenten

1. Kennismaking tussen de eierdozen

De eerste keer dat ik Bløf ontmoette, was in 1994 in Zierikzee. Of eigenlijk was het de helft van de toenmalige band. In een leeg bedrijfspand van De Vries Drukwerk, aan het Jannewekken in Zierikzee, werd in een week tijd het eerste album Naakt onder de hemel opgenomen. Buiten de provincie kende niemand Bløf, binnen Zeeland hadden ze naam gemaakt met hun Nederlandstalige rock, die toen nog sterk leek op het werk van De Dijk en The Scene. De meest belovende Zeeuwse popgroep die een cd opnam, iets wat toen nog best bijzonder was, dat vond de PZC een mooi onderwerp voor een reportage.