Waar zijn de edelherten die in Zeeuws-Vlaanderen zouden worden afgeschoten?

Drie weken geleden besloot het dagelijks provinciebestuur een jager in te schakelen om twee edelherten af te schieten die een aantal keren in Zeeuws-Vlaanderen waren gezien. Ze vormden een gevaar voor de verkeersveiligheid.

Vossentelling

Donderdag overlegt de jager - die liefst anoniem blijft - nog een laatste keer met de provincie. Hij heeft zijn werkzaamheden gestaakt en komt alleen nog in actie als de edelherten weer worden gespot.

,,Ik heb al twee weken geen meldingen meer gehad", zegt de jager, die in contact staat met alle Zeeuws-Vlaamse wildbeheereenheden. ,,Het vermoeden is dat ze verdwenen zijn. Het waren dieren die zich vrij makkelijk lieten zien en zelfs gingen fourageren bij daglicht. Van de week is er een vossentelling geweest. Die was Zeeuws-Vlaanderen dekkend. Iedereen was een nacht lang in het veld, maar niemand heeft de herten gezien."

Vrieskist

De edelherten zitten in België of ze zijn dood, vermoedt de jager. ,,We zien ze niet meer. Er wordt hier best veel op reeën gestroopt. Wekelijks worden wel schoten gehoord. Als zo'n reeënstroper die edelherten tegenkomt, legt hij die ook neer. Wie weet in welke diepvries ze liggen. En stel dat ze aan een restaurant zijn verkocht, met alle respect, dan wordt dat ook niet aan de grote klok gehangen."