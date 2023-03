Waar stopt de bus straks nog? Zorgen over de bereikbaarheid van Schouwen-Duiveland

‘De spontaniteit om met het openbaar vervoer te reizen gaat eruit’ en ‘We moeten ervoor waken dat we niet net als vroeger alleen met een bootje terug kunnen naar het eiland’: het zijn zorgen die in de Schouwse politiek worden uitgesproken als het gaat om het ontwerp voor de nieuwe busconcessie. Daarin staan afspraken waaraan een vervoersbedrijf zich moet houden als die het busvervoer in Zeeland op zich neemt. Met die nieuwe concessie, waar de provincie verantwoordelijk voor is, moet het beeld van grote lege bussen die voorbijrijden verdwijnen. En dat heeft gevolgen voor de huidige busverbindingen.

Bussen stoppen bij minder haltes om de reistijd te bevorderen. Want dat is waar de reiziger op zit te wachten, is de gedachte. Om bij zo’n halte te komen waar de bus nog wel stopt, wordt ander vervoer ingezet, zoals een haltetaxi, een buurtbus of eigen vervoer. Het maakt het voor de reiziger lastiger om met het openbaar vervoer te reizen, vindt bijvoorbeeld Laurence Haack van de fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD): ,,Al maak je nog zulke leuke apps, je moet meer gaan plannen als reiziger, dus het spontane gaat eruit.” Ook vraagt ze zich af of provincie en gemeente hun doelstelling wel kunnen halen. ,,We willen toeristen uit de auto hebben: hoe gaan we dat doen dan als het openbaar vervoer wordt uitgekleed? Wij maken ons echt grote zorgen. Als je niet meer op een comfortabele manier met het openbaar vervoer op de plaats van bestemming kunt komen, kies je sneller voor de auto", zegt Haack.

Interliner

Samen met de onderwijsinstellingen is gekeken naar een betere busverbinding met Middelburg vanuit Burgh-Haamstede. Die komt er. Maar het wordt juist weer lastiger om vanuit Renesse naar Burgh-Haamstede te reizen, omdat in Renesse in de huidige plannen geen reguliere busverbinding meer komt. ,,Volstrekt onwenselijk aangezien er dan echt een cruciaal stuk van ons eiland echt slechter bereikbaar wordt”, zegt Rutger Punt (CDA).

Ook is het onduidelijk of straks de interliner van Zierikzee naar Rotterdam nog wel in Bruinisse stopt. Dat is een vraag waar ook wethouder Ankie Smit nog geen antwoord op heeft. Ze gaat ervan uit dat Bruinisse nog wel een halte blijft op die route en zegt daar bij de provincie ook op aan te dringen, net als over de busverbindingen van en naar Renesse.

‘Geknabbeld aan tijden’

Zorgen zijn er ook over de aansluitingen tussen bus en trein. ,,Ook aan begin- en eindtijden is geknabbeld wat concreet inhoudt dat je vanaf Zierikzee de trein in Goes niet meer om 06.45 uur kan halen en vanaf Goes de laatste bus om 21.00 uur moet halen. We moeten er voor waken dat inwoners die niet in het bezit zijn van een auto niet net als heel vroeger alleen nog met een bootje terug naar het eiland kunnen", zegt Margo Lemsom (VVD).

Tot slot zijn er nog de prijzen. Leontien Kroesbeek (GroenLinks) spreekt van een ontmoedigingsbeleid: ,,En wat gaan de nieuwe concessies doen met de prijzen? Het ov is al zo duur: als mijn zoon naar de orthodontist in Goes moet, dan is hij 13 euro kwijt. Voor die prijs kan ik beter in de auto met hem stappen. Hiermee kun je eerder spreken van een ontmoedigingsbeleid. Maar nu er meer overstapmomenten zullen komen met verschillende vervoerssystemen (snelle lijnen, flexnet, buurtbussen en deelmobiliteit), zijn we bezorgd dat daardoor juist de reiskosten voor de reiziger verder de pan uitrijzen.”