Vuurwerkbommen, agenten belaagd en fataal verkeersongeval: dit was de jaarwisseling in Zeeland

UPDATE | VIDEODe jaarwisseling van afgelopen nacht in Zeeland is niet zo rustig verlopen als van tevoren was gehoopt. Een verkeersongeval in Oostburg eiste een leven, in Vlissingen werden vuurwerkbommen afgestoken en op diverse plaatsen werden hulpverleners belaagd.

Op de Lange Heerenstraat bij Oostburg werd voor de rotonde bij de Maaidijk een voetganger rond 23.10 uur aangereden door een personenauto. Ondanks de inzet van de hulpdiensten overleed het slachtoffer ter plekke. De bestuurster van de auto werd meegenomen voor verhoor.

In Vlissingen werden diverse vuurwerkbommen afgestoken. In de Dortsmanstraat leidde dat er rond 21.15 uur toe dat tientallen ramen braken. ,,Echt heftig, het was alsof er een echte bom ontplofte”, zei buurtbewoner Peter Hendrikse. In de straat meldden bewoners dat door de druk van de bom spullen van kastjes en kapstokken vielen. ,,Ik denk dat het relschoppers waren die uit zijn op rottigheid.”

In de Walstraat in Vlissingen gooide een man met een bivakmuts drie zelfgemaakte bommen in de winkelstraat. Twee van de bommen ontploften ook, de derde niet. Waar de man de brandbommen naartoe gooide, werd niet duidelijk. Een derde bom is niet ontploft. Het is onduidelijk waar de man de brandbommen naartoe gooide.

Vuurwerk naar agenten gegooid

De politie meldde dat het onder meer in Arnemuiden, Westkapelle en Zierikzee onrustig was op straat. Een groep van ongeveer vijftig jongeren in Arnemuiden blies de ruit van de Primera eruit met illegaal vuurwerk en stak een kerstboom in brand. In Westkapelle en Zierikzee werd vuurwerk naar agenten gegooid. In Zierikzee staken jongeren ook de metershoge kerstboom op het Havenplein in brand. Gedurende de avond bleek op veel plekken in Zeeland dat lang niet iedereen zich aan het vuurwerkverbod hield, al werd er lang niet zoveel afgestoken als in andere jaren.

Op een video van Jessica Sonius is goed te zien hoe de lucht boven Oost-Souburg minutenlang werd gevuld met vuurpijlen en ander siervuurwerk:

Op diverse plaatsen stonden ook busjes met ME’ers klaar om in te grijpen als het uit de hand liep, maar voor zover bekend is dat nergens nodig geweest. Wel moest de brandweer tientallen keren in actie komen, omdat er op allerlei plaatsen brandjes waren gesticht. In totaal werd de brandweer 72 keer ingezet, meldt de Veiligheidsregio Zeeland: verreweg de meeste daarvan waren in de gemeenten Middelburg en Vlissingen. Het ging vooral om brandende autobanden, buitenbranden en branden in containers. In Middelburg kostte het blussen van een elektrische auto in de Gerrit van der Veenstraat de nodige tijd en moeite; uiteindelijk werd het voertuig ondergedompeld in een speciale container.

