VRZ: Snel duizend plekken voor Oekraïners is haalbaar

De afgelopen week hebben de gemeenten de vraag naar en het aanbod van opvang op een rijtje gezet. Dat valt nog niet mee doordat in tegenstelling tot eerdere groepen vluchtelingen, uit bijvoorbeeld Syrië, Oekraïners vrij kunnen reizen binnen de EU. Zij hoeven dus geen asielstatus aan te vragen.

Veel is nog onduidelijk. Hoeveel mensen uit Oekraïne zijn al in de provincie? Hoeveel komen er naar Zeeland? Hoeveel volwassenen, hoeveel kinderen? ‘De situatie ontwikkelt zich continu’, aldus de VRZ. Desondanks stellen de Zeeuwse burgemeesters vast dat op zeer korte termijn ten minste duizend bedden beschikbaar zijn. Het kan gaan om woningen of panden waar meerdere individuen of gezinnen terecht kunnen.

Beoordeling niet eenvoudig

In een verklaring zegt de VRZ dat ‘de beoordeling en inzet van de locaties niet eenvoudig is’. Hoe lang zijn de plaatsen beschikbaar en zijn de nodige voorzieningen als bijvoorbeeld een school in de buurt? ‘De verwachting is dat de vluchtelingenstroom nog groeit. Daarom wordt verder gewerkt aan het vinden van opvang voor nog eens duizend vluchtelingen.’

In de dorpen en steden waar kinderen worden opgevangen, zal elke gemeente zorgen voor onderwijs. ‘Het is verwarmend om te zien hoe we in Zeeland gezamenlijk deze mensen willen helpen’, laten de burgemeesters weten. Ze waarderen het dat mensen onderdak bieden aan vluchtelingen. Maar om als overheid deze mensen goed te kunnen helpen, is het belangrijk hiervan melding te doen bij de gemeente.