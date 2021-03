Vrouw overleden na aanrijding personenauto en scootmobiel in Kapelle

Ruim vijf jaar cel geëist tegen ‘de Holleeder van Terneuzen’ voor reeks misdrijven

5 maart MIDDELBURG - Het was een druk baasje, die 23-jarige Terneuzenaar R. O. die zich vrijdag voor de rechtbank in Middelburg moest verantwoorden. Dealen, beledigen en bedreigen van agenten en kinderen. Harddrugs- en wapenbezit, een straatroof, voorbereidingen treffen voor oplichting via Marktplaats en met als sluitstuk een gewapende woningoverval op 5 januari 2020 in Middelburg. ,,Ik ben de Holleeder van Terneuzen’’, zou hij zich hebben genoemd.