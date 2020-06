Vrouw overleden bij ongeluk in Westerscheldetunnel: beide buizen dicht

Tegenlicht Meet Up voor het eerst online

16:53 MIDDELBURG - De VPRO Tegenlicht Meet Up Zeeland wordt dinsdag 9 juni vanwege de coronamaatregelen voor het eerst online gehouden. Te gast is Henk Schoute, directeur van Theaterproductiehuis Zeelandia en Zeeland Nazomerfestival. Ron Lubbersen gaat met hem in gesprek over de toekomst van cultuur en de cultuursector.