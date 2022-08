Vrouw komt om het leven bij aanrijding op spoorwegovergang Arnemuiden

uit het leven Riet Dees-Hoe­bé straalde tussen schelpen en sterren

In februari stierf Riet Dees-Hoebé aan de gevolgen van Alzheimer. Deze maand zou zij negentig jaar worden. Haar zeven kinderen met partners komen op die dag bij elkaar. ,,In aanloop ernaartoe is het mooi onze lieve moeder ook in de krant te gedenken”, zegt de oudste dochter van het gezin.

9 augustus