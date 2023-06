Vrouw gewond bij ongeval in Goes

Kerckhaert geeft sfeervolle kermis­koers in Steen extra kleur: ‘Een reünie van jong en oud’

Kermis en koers. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden en een traditie die al jarenlang in ere wordt gehouden. Waar in het Zeeuwse wielerlandschap de TMZ-wedstrijden voor trimmers als paddenstoelen uit de grond schieten, blijft de kermiskoers van Sint Jansteen voor eliterenners een begrip. Hoewel vorig jaar de belangstelling van de renners door corona tegenviel, was dit jaar de kermiskoers weer een groot succes.