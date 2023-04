Vroege vluchter Timo de Jong achtste in Volta Limburg Classic

monnikenwerk Dominee De Heer verlaat Middelburg. Een nieuwe lente, een nieuw geluid?

Het is ruim 18 jaar geleden zijn dat ik in Hasselt de deur opendeed voor een journalist. Ik gespannen, hij nieuwsgierig. Onderwerp van gesprek: mijn onderzoek naar studiekeuzen van reformatorische meisjes. Als we elkaar nu spreken hebben we er weet van en de rollen zijn gewisseld. Ik ben nieuwsgierig en hij is ds. J.M.D. de Heer. Bekend binnen en buiten de kring van Gereformeerde Gemeenten.