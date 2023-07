Vrijwilligers van reddingsbrigade zien ‘stijgende lijn in het aantal incidenten’

,,Onze post was eigenlijk al gesloten. Omstanders zagen de surfers daar en sloegen alarm. Via strandgangers werden wij gewaarschuwd, dat we ze tussen de tweede en derde pijler konden vinden. Die redlijn is de laatste fysieke barrière voor de Stormvloedkering. We hebben een reddingsboot met trailer klaarstaan voor dergelijke situaties.” De surfers konden veilig aan land worden gebracht.