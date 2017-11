Vrijwilliger Hulst (69) ontkent ontucht en verkrachting van cliënten gehandicaptenzorg

Sluis maakt slechte beurt bij Raad van State

14:04 DEN HAAG - De gemeente Sluis lijkt geen goede beurt te hebben gemaakt bij de Raad van State in Den Haag. Sluis was woensdagochtend afwezig bij een zaak over woningbouw in Cadzand. Rechter Eric Helder had er wel een mening over: 'We are not amused'.