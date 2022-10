‘Vrijheid is een opdracht’, stelt gedeputeerde Jo-Annes de Bat tijdens bevrijdingsherdenking Vlissingen

Op landingsplaats Uncle Beach aan de groene boulevard confronteerde de Zeeuwse gedeputeerde ruim 250 toehoorders zaterdag met het feit dat het bijna tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog nog op veel plaatsen oorlog is. In Oekraïne natuurlijk, maar ook op straat heerst veel zinloos geweld. Het systeem in de samenleving om dat geweld uit te bannen, werkt niet. Het is nodig met jongeren in gesprek te gaan om ze normen en waarden bij te brengen, verklaarde De Bat.