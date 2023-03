Vrachtwagenchauffeur langer vast voor dodelijk ongeluk Grijpskerke

Het ongeval vond gisteren even na 16.00 uur plaats op de Hondegemsweg, ter hoogte van de Zandvoortseweg. De Brabander zag te laat dat een andere vrachtwagen stilstond en week uit naar de ander weghelft. Hij kwam daardoor frontaal in botsing met de man, die een personenwagen bestuurde. Beide voertuigen belandden in de sloot en de Zeeuw was op slag dood.

De politie controleerde de vrachtwagenchauffeur volgens het standaardprotocol op het gebruik van alcohol. Een speekseltest, waarmee drugs- of medicijngebruik kan worden aangetoond, gaf vervolgens een positief testresultaat. Een bloedproef moet nog uitwijzen in hoeverre daarvan echt sprake is. De uitslag van dat onderzoek is pas over twee weken bekend.