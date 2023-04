Vrachtwagen valt om bij Zandkreeksluis, bypass afgesloten

Jan Steenaard ontmoet nabestaan­den van Franse piloot die neerstort­te in Vlissingen: ‘Tot laat in de avond hoorden we de mitrail­leur­ko­gels knetteren’

Française Régine Reimer kon haar tranen donderdag niet bedwingen bij de boekpresentatie van een nieuw deel van Luchtoorlog boven Zeeland. Ze is blij dat ze meer te weten is gekomen over de dood van haar oom, ruim tachtig jaar nadat hij omkwam bij een vliegtuigcrash.