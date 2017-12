Vrachtwagen betrokken bij dodelijk ongeluk met twee kinderen uit Nieuw-Namen

Vlaanderen investeert in 2018 1,4 miljard euro in vlotter en veiliger verkeer

12:07 Vlaanderen zal volgend jaar 1,4 miljard euro investeren in vlotter en veiliger verkeer. Dat is een stijging van 64 procent tegenover de 907 miljoen euro in 2014. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Er gaan volgend jaar veel schoppen in de grond", aldus de N-VA-minister.