Vrachtauto van Faasse transportbedrijf Aagtekerke mogelijk de mooiste van het land. ‘Ook aan de binnenkant hoor’

De Scania van Geoffrey Vermeulen van Faasse Transport uit Aagtekerke is misschien wel de mooiste van het hele land. Deze vrachtwagen, een R650, is samen met twee anderen genomineerd voor de verkiezing van de ‘Mooiste Truck van Nederland’ in de categorie bulk- en tanktransport van het Truckstar Festival op het TT Circuit in Assen. In totaal strijden 24 auto’s om de titels in acht categorieën.