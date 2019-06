Vos vreet veertien kippen op van Jean Pierre uit Oostburg

OOSTBURG - Een incident, dacht Jean Pierre van de Bekke toen een vos zijn kippenhok binnendrong en er een paar doodmaakte. Dik een maand later zijn er van de zestien kippen die de Oostburger had nog maar twee over. ,,Ik heb nu vijf keer bezoek gehad van een vos. Nu is het genoeg.”

Nee, Van de Bekke stopt niet met zijn hobby om kippen te houden. ,,Ik heb ze veel te graag. Voor de eieren, maar ook voor de sier.” Dus komt er een ren die veel steviger is. ,,Toen de eerste vos was geweest, heb ik het hok aangepast. Maar die beesten blijken ontzettend sterk en agressief. Er was een vos die het gaas omboog en de nagels eruit trok. Hij móest en zóu kippen meenemen.”

Van de Bekke hoort het van meer Oostburgers. Op vijf verschillende adressen in het dorp hebben vossen toegeslagen. Op een vage foto is te zien hoe een vos met een eend in zijn bek over de markt wandelt. ,,Het verbaast me”, zegt Van de Bekke. ,,Dat die beesten zo dichtbij het centrum komen. Ik woon zelf in de Violetstraat, achter het Ledeltheater. Je verwacht geen vos in een woonwijk.”

Afgelopen nacht was het weer raak bij Van de Bekke. ,,Ik werd gewekt en zag een ravage bij het kippenhok. Binnen een halve minuut had die vos twee kippen te pakken. En weg was-ie.” Van de Bekke besloot te wachten. ,,Ik wist dat die vos terug zou komen en heb hem met een stok opgewacht. Die vos kwam inderdaad terug, wandelde zo over het terras naar het hok. Hij pakte de kippen die hij daarvoor had gedood en vertrok weer.”