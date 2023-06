Vos slacht honderden vogels af in natuurgebied Markiezaat: ‘Een ontzaglijk slagveld’

Riddertij­den herleven aan de voet van Slot Moermond

Leerlingen van basisschool Stapelhof in Renesse spelen de sterren van de hemel, tegen een decor om je vingers bij af te likken. Op het trouwveld aan de voet van Slot Moermond in Renesse maken woensdag voor even ridders, jonkvrouwen, aardmannetjes en bosgeesten de dienst uit.