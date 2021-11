Vos richt slachtpartij aan op erf van boer Wim: 26 kippen dood, maar geen schadevergoeding

Boer, wat zeg je van mijn kippen? Boer, wat zeg je van mijn haan? Nou, helemaal niets meer. Boer Wim de Hullu heeft er namelijk niet een meer over. Hij had 25 kippen en één haan. Tot maandag, ergens diep in de nacht. Zijn kippen zaten, zoals elke nacht, samen op stok in hun hok. Totdat een vos hen in de smiezen kreeg. De eerste twee vermoordde hij in het nachtverblijf, alle andere gevluchte kippen en haan nam hij op het omheinde grasveldje te grazen. Van een paar rukte hij de koppen af. De rest doodde hij ook, maar die liet hij daarna ongemoeid.