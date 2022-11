Voorzitter VNO-NCW: ‘Gemiste kans als het Centrum voor Top Techniek en het Lodewijk College uit elkaar worden getrokken’

De Ruijsscher ontkwam er woensdag tijdens het verjaardagsfeestje van het CTT niet aan om na de nodige loftuitingen toch even in te gaan op het voornemen van de gemeente Terneuzen om een nieuwe middelbare school te bouwen op sportpark Oude Vaart. Hij verontschuldigde zich er haast voor, om het feestje vooral maar niet te bederven. ,,De plannen voor nieuwbouw baren ons als werkgevers toch best wel wat zorgen’’, zei hij toch. ,,Het is mooi dat er een plan is voor een brede campus, maar wij zouden het een gemiste kans vinden als de bundeling van praktijk en theorie op één locatie uit elkaar wordt getrokken. Het liefst houden we het daarom hier, op deze locatie.’’