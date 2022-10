Voortbestaan Schuurfeest Kuitaart onzeker: ‘Er ligt door regels plots een bom onder ons feest’

,,Door voor ons nieuwe gemeentelijke wetgeving ligt er als het ware een bom onder het voortbestaan van dit feest, dat zich vanaf 2003 kenmerkt door gezelligheid en gemoedelijkheid. Het zet Kuitaart goed op de kaart. Vorige week kregen we ineens te horen dat we vier gecertificeerde beveiligers moesten inhuren. Dit kostenplaatje konden we niet ophoesten. We draaien al jaren, met toestemming, met zo’n veertig vrijwilligers. Die houden zowel binnen als buiten de boel goed in de gaten. Er is nooit iets gebeurd. Dit viel rauw op ons dak.’’