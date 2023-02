Voorman jagers voor de rechter wegens afschieten damhert: ‘Voor mij was dit een soort proefproces’

,,Dat is wel heftig en bijzonder”, zegt Jeremiasse, die meer dan dertig jaar bestuurslid is bij de Wildbeheereenheid Schouwen en werkzaam is geweest bij het Openbaar Ministerie. In 2021 werd hij tot twee keer toe ‘betrapt’ op het afschieten van een damhert. ,,Formeel is dat een misdrijf. Je wordt dus ook als crimineel tentoongesteld. Je wordt voor verhoor uitgenodigd, ze nemen vingerafdrukken af en maken een verdachtenfoto van je. Zeker als je zelf jaren hulpofficier van justitie ben geweest, voelt dat toch heel vervelend.”