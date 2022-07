Voormalig straatmuzikant op WeitjeRock

Het zomerfestival van IJzendijke pakt dit jaar uit met artiesten als Son Mieux, Goldband en Novastar. Voor een ieder die Novastar niet kent, is het een aanrader om eens te zoeken op nummers als Never Back Down, The Best is Yet to Come en de grootste hit Wrong (afgelopen jaar nog op plek 535 in de Top 2000 van Radio 2).