Voorlopig laatste rondje in Vlaamse cafés; streek nu helemaal drooggelegd

Kroegbaas Ronny Apers klinkt zaterdag, een dag na de Vlaamse persconferentie waarin strenge maatregelen werden aangekondigd, maar gelaten. ,,We namen dit café een jaar of twee geleden over. We zitten eigenlijk nog in de opstartfase en nu dit. Wéér. Voor de tweede keer de deuren toe door corona. Een maand gaan we het nog wel trekken, maar langer wordt moeilijk. We gaan het dan nu maar proberen gezellig te maken, zeker?”