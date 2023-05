Voorgevel praktijkgebouw zeevaartschool komt na sloop terug in nieuw gebouw: ‘Het wordt hartstikke gaaf!’

Trappist Westvlete­ren te koop in Nederland­se drankwin­kels in strijd tegen ‘illegale woekerhan­del’

In België is Trappist Westvleteren alleen bij de abdij in Westvleteren of via thuislevering te koop, maar Nederlanders zullen het bier binnenkort kunnen kopen in de winkel. Dat moet helpen om ‘woekerhandel’ in Nederland tegen te gaan, zo hebben de monniken van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren maandag aangekondigd.