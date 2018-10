Vooral normaal doen als de koning naar Zeeland komt

Greenpeace eist sluiting kerncentra­le Borssele

14:42 VLISSINGEN - Milieuorganisatie Greenpeace vindt dat de kerncentrale in Borssele direct moet worden gesloten, omdat de centrale draait in strijd met de internationale wetgeving. Greenpeace eist per direct een onderzoek naar de milieueffecten van Borssele en inspraak voor het publiek.