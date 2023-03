Voor vinylliefhebbers: op deze dag is het Record Store Day in Vlissingen

Zaalvoet­bal­ler Kai Cosijn houdt Oranje onder 19 met twee goals in de race voor een EK-ticket

Kai Cosijn heeft zich laten gelden bij het Nederlands zaalvoetbalteam onder 19. In het tweede EK-kwalificatieduel won Oranje donderdagavond met 5-1 van Andorra onder 19, mede dankzij twee goals van de Vlissinger, die in clubverband in zijn woonplaats uitkomt voor Groene Ster.