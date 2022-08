Voor u, strandgast, werken deze Zeeuwen zich in het zweet: ‘Pfff, het is 43 graden in de keuken’

Mede-eigenaar Fenna Stigter van Strandpaviljoen Bluv in Westkapelle is vandaag de enige in het elf medewerkers tellende team die de kennis heeft om bestellingen op te nemen. Met dit ideale strandweer zijn het al lange, drukke dagen, maar vandaag moet er een tandje bij. Ze sprint van toog naar terras en terug. Haar koontjes kleuren rood.

,,Warm? Ja, maar je hebt geen tijd om er over na te denken. Wij moeten het nu verdienen, he? We mogen niet klagen, ook het mooie voorjaar was bijzonder goed. Het voordeel van zo'n lange, warme zomer is dat het publiek iets gespreider komt. Dat is voor ons prettiger dan pieken en dalen. Ik geniet zelf ook van dit strandweer, hoor. Mensen die zonnebaden, even zwemmen en dan bij ons een drankje komen halen, ik vind dat sfeertje heerlijk.”