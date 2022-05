Voor Pip zitten de eindexamens er op: ‘Nu is mijn prioriteit niks doen’

Pip moét slagen voor haar eindexamen. Het papiertje heeft ze nodig voor haar ‘American Dream’: actrice worden. ,,Ik ga theater studeren in Amerika, daar heb ik heel veel zin in.” Dat Pip zonder herkansingen slaagt, is ze niet zo zeker van. Maar dat staat haar droom niet in de weg. ,,Er is een kans dat ik een herkansing moet doen. Van Nederlands en Duits weet ik niet zeker of ik een voldoende heb. Maar Duits wilde ik toch al wegstrepen.”