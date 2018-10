Voor het eerst in veertien jaar weer dubbeldeksveerboot (even) op de Westerschelde

De Schulpengat die van 1991 tot 2005 volwaardig dienst deed op de lijn Den Helder-Texel en daarna tot 2016 als reserveschip, is vanochtend om 6.35 uur aan zijn laatste reis begonnen vanaf Texel. De veerboot zal bij het grootste recyclingbedrijf voor schepen in West-Europa, Galloo in Gent, worden gesloopt. Het schip wordt rond 18.00 uur bij het loodsstation Steenbank ten noorden van Westkapelle verwacht, waarna het via het Oostgat langs de Walcherse kust naar Terneuzen zal varen om daar via één van de sluizen en het Kanaal Gent-Terneuzen te gaan. Volgens de website www.schulpengat.nl zal de veerboot omstreeks 19.30 uur voor Vlissingen zijn en een dik uur later in Terneuzen.