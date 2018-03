Voor dit bedrag is de eerste Oosterscheldekreeft verkocht

De Oosterscheldekreeft is een van de weinige echte seizoensproducten van Nederland. Het nieuwe seizoen begint overigens met schaarste. De kou van afgelopen weken zorgt voor een lage watertemperatuur. De meeste kreeften houden zich hierdoor nog in winterslaap en gaan niet al op zoek naar voedsel. Het vandaag gestarte seizoen duurt 15 weken en loopt tot 15 juli.

Tip van Edwin Vinke: serveer zo naturel mogelijk

Topchef Edwin Vinke die in zijn met 2 Michelinsterren bekroonde restaurant De Kromme Watergang in Hoofdplaat vrijwel uitsluitend met producten uit de streek werkt, zei uit te kijken naar het kreeftenseizoen. “Wij werken alleen met Oosterscheldekreeft, en nooit met Europese of Canadese kreeft. Dus voor ons is het seizoen erg belangrijk. Wij serveren de Oosterscheldekreeft zo naturel mogelijk. De smaak is fantastisch en verfijnd, die heeft niet veel nodig.”